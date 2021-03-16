Дорожники «залатали» 5,7 тысяч квадратных метров ям на дорогах Самары

Самарские службы благоустройства нарастили темпы аварийно-ямочного ремонта дорог Фото: администрация Самары

В Самаре коммунальщики продолжают усиленно заниматься аварийно-ямочным ремонтом. На сегодняшний день больше половины плана на март выполнено – заделано 5 700 квадратных метров выбоин на дорогах, а также устранены другие разрушения.

- Чтобы технологические задачи выполнялись оперативно и качественно, по всему городу задействуется до 11 бригад и 5 кохерных установок. С учетом мнений автомобилистов, для минимизации неудобств основной объем работ включается в ночной график, - сообщали в городской администрации.

Всего по муниципальному контракту на 1 квартал 2021 года запланировано отремонтировать 11 200 квадратных метров дорог Самары. Отметим, что аварийно-ямочный ремонт – это первый вид дорожного ремонта, который, в соответствии с технологией, можно выполнять при отрицательных температурах воздуха и высокой влажности.

С 1 апреля уже планируется начать выполнять новый контракт, согласно которому планируется осуществить поддерживающий ремонт, включая технологии ремонта малыми «картами», еще порядка 10 тысяч квадратных метров дорог года. Всего же за 2021 год отремонтируют около 48 километров дорог.