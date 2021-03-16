В Самаре школьник ударил ножом в спину своего одноклассника

СК возбудили уголовное дело по факту происшествия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

16 марта в одной из школ Октябрьского района Самары произошел конфликт между двумя 11-летними школьниками, в результате которого один из мальчиков ударил оппонента ножом. На место происшествия выехал первый заместитель руководителя следственного управления Александр Оськин.

- По предварительным данным, один из учащихся нанёс один удар ножом в область лопатки своему однокласснику. Мальчика доставили в больницу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

В настоящее время по факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность». Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. В ходе расследования следователи дадут процессуальную оценку действиям должностных лиц, которые могли допустить конфликт между учениками в образовательном учреждении.

Координацию работы ведет руководитель следственного управления СКР по Самарской области Самодайкин Валерий Васильевич.