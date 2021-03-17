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Общество17 марта 2021 8:15

Самарец палкой бил машину соседа, поругавшись с его женой

За повреждения автомобиля мужчине грозит до двух лет тюрьмы
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре полицейские задержали мужчину, который повредил машину соседа

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить 60-летнего мужчину, который повредил автомобиль соседа после конфликта с его женой. Уголовное дело передано в суд, говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

О произошедшем в полицию сообщил владелец машины. Он рассказал, что вечером его супруга поругалась с соседом. После перепалки мужчина взял палку и принялся бить автомобиль мужа своей оппонентки. Ущерб в итоге оценили в 40 тыс. рублей.

Подозреваемого соседа задержали, он свою вину признал. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.