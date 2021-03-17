Самарец палкой бил машину соседа, поругавшись с его женой

В Самаре полицейские задержали мужчину, который повредил машину соседа
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре будут судить 60-летнего мужчину, который повредил автомобиль соседа после конфликта с его женой. Уголовное дело передано в суд, говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.
О произошедшем в полицию сообщил владелец машины. Он рассказал, что вечером его супруга поругалась с соседом. После перепалки мужчина взял палку и принялся бить автомобиль мужа своей оппонентки. Ущерб в итоге оценили в 40 тыс. рублей.
Подозреваемого соседа задержали, он свою вину признал. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.