Самарец палкой бил машину соседа, поругавшись с его женой

В Самаре полицейские задержали мужчину, который повредил машину соседа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить 60-летнего мужчину, который повредил автомобиль соседа после конфликта с его женой. Уголовное дело передано в суд, говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

О произошедшем в полицию сообщил владелец машины. Он рассказал, что вечером его супруга поругалась с соседом. После перепалки мужчина взял палку и принялся бить автомобиль мужа своей оппонентки. Ущерб в итоге оценили в 40 тыс. рублей.

Подозреваемого соседа задержали, он свою вину признал. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.