В Самаре спасли женщину и ребенка, упавших в колодец

В Самаре мама с ребенком провалились в открытый колодец

В Самаре в открытый колодец провалилась женщина с ребенком. Это произошло во вторник, 17 марта, на улице Гастелло.

Как сообщили в ПСО города Самары, ребенка 2016 года рождения и его маму удалось достать из колодца, с травмами их доставили в больницу.

Очевидцы предпринимали попытки сами достать из колодца пострадавших, но в итоге решили дождаться спасателей, опасаясь, что при неудачных попытках могут нанести им травмы. Предполагалось, что сначала в колодце оказался ребенок, а потом в попытке ему помочь провалилась и его мама.

Спасатели также осмотрели прилегающую территорию и нашли еще два колодца с открытыми люками.