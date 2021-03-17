Больше никаких тусовок: куда пропала жена "колбасного короля" из Самары

В социальных сетях Виктории стало очень немного

Жена самарского колбасного магната Олега Кузичкина Виктория год назад очень активно вела свой инстаграм и постоянно радовала подписчиков смелыми фотографиями. Но с лета она с его страниц пропала, так и не снискав славу своей коллеги - жены олигарха Шаповалова Ксении. И лайков, и комментариев к ее фото было меньше. А теперь новые изображения и вовсе появляются редко. Причем женщина постит фотографии с детьми или в домашней обстановке.

Подписчики восхищаются хозяйственностью любящей супруги. Стоит отметить, что по последним данным чета Кузичкиных обитает за границей. Но в родном городе Виктория показывается, ведь у нее то и дело появляются фотографии из замка Гарибальди в Хрущевке, который построил ее муж. Здание напоминает средневековые сооружения и радует своей монументальностью. В интерьерах этого замка дама делает свои прекрасные фотографии.

О том, почему в инстаграме стало меньше снимков, написала сама Виктория. Она заметила, что сейчас эта сеть больше нужна ей для работы и покупок. Подписчики с удивлением поинтересовались, неужели столь прекрасная жена столь состоятельно мужа работает? На это Виктория лишь усмехнулась.

Известно, что мадам Кузичкина не только воспитывает детей, но и подрабатывает моделью. Она - вторая жена олигарха, с первой - Натальей - Олег Кузичкин расстался еще в 2013 году. А в июне 2014 повел в ЗАГС новую подругу. На тот момент его невесте Виктории Абакумовой 23 года. О ней известно лишь то, что она окончила факультет экономики Самарского государственного экономического университета. Виктория - особа довольно закрытая, ее странички практически ничего не рассказывают об образе жизни семьи. Известно лишь, что сама Виктория с дочкой почти постоянно живут в Майами, сама красотка активно занимается фитнесом.