В Самаре в десять вечера 17 марта пойдёт сильный снег

В Самаре пойдет снег

В Самаре к 10 вечера пойдет сильный снег. Об этом предупреждают синоптики. Снегопад будет достаточно серьёзным, также в регионе похолодает до -3 градусов.

Грустнее всего эту новость восприняли коммунальщики, которым казалось, что весна уже буквально за углом и больше выгонять на дороги тяжёлую технику не придется, а снег сам растает. Но не судьба.

Ночью по данным синоптиков температура опустится до -6 градусов, ветер будет дуть юго-восточный. А мокрый снег останется с нами надолго - по крайней мере до конца рабочей недели. Так что тем, кто собирается с утра на работу, стоит быть готовыми к не самой приятной погоде.