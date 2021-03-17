«Цыпочка из Обшаровки» возвращается? Губернатор Дмитрий Азаров считает птицефабрику перспективным проектом

Правительство готово оказать поддержку по возрождению птицефабрики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 17 марта, Дмитрий Азаров совершил рабочую поездку в Приволжский район Самарской области. Губернатор провел расширенное совещание в режиме ВКС с руководителями ряда министерств, депутатами, а также жителями муниципального образования. Один из важных вопросов, который обсудили на совещании, стало снижение безработицы.

- Безработица выросла с 2,2% до 2,7%, и причина тому - закрытие нескольких подсобных хозяйств в районе. Предлагаю сделать упор на развитие животноводства, чтобы увеличить количество работающих, а, следовательно, улучшить уровень жизни всего Приволжского района, - поручил губернатор Дмитрий Азаров.

По словам губернатора, упор нужно делать именно на животноводство, которое, в отличие от растениеводства, не зависит от времени года и погодных условий, функционирует круглый год.

Один из перспективных проектов – возрождение птицефабрики в селе Обшаровка. Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Абашин, недавно у обшаровской птицефабрики появился новый инвестор, который уже делает первые шаги к возрождению предприятия.

Дмитрий Азаров поручил провести целевое совещание с новым инвестором, чтобы обсудить дальнейшую работу.

- Давайте посмотрим, что надо сделать по инфраструктуре, инженерным коммуникациям, какие меры дополнительной экономической поддержки можем оказать, - поручил глава региона.