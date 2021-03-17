Жителя Самары объявили в федеральный розыск за серийные разбойные ограбления

Николаев Максим Валерьевич, 1989 года рождения Фото: ГУ МВД по Самарской области

Уголовный розыск ГУ МВД по Самарской области разыскивает 32-летнего мужчину, который совершил серию разбойных нападений на магазины Самары. В настоящее время преступник находится в федеральном розыске.

- Ранее неоднократно судимый Николаев Максим Валерьевич обвиняется в серии преступлений, совершенных на территориях Советского, Кировского, Промышленного, Железнодорожного и Куйбышевского районов областной столицы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Как рассказали полицейские, в период с ноября 2020 по март 2021 года подозреваемый совершил четыре разбойных нападения и один грабеж в магазинах Самары. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 162 УК РФ «Разбой», а также ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

- По имеющейся информации, Николаев Максим может находится в Самаре. В качестве ночлега он может выбирать недорогие съемные квартиры или хостелы. Он периодически меняет адреса своей локации, - сообщили полицейские.

Правоохранители просят оказать содействие в поимке преступника. Все, кто владеет информацией по местонахождению разыскиваемого, могут сообщить по телефонам 102, 112 (с мобильного), 8(927) 760-57-60 или в ближайший отдел полиции.