Выяснилось, автомобили из каких стран больше всего любят самарцы

В Самарской области выяснили, автомобили из каких стран в регионе любят больше всего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области эксперты "Авито Авто" выяснили, автомобили из каких стран в городе любят больше всего.

Проанализировав объявления на сайте, специалисты пришли к выводу, что в регионе, являющимся домашним для "АвтоВАЗа", предпочитают отечественные автомобили, на их долю пришлось 44,7% продаж. На втором месте по популярности с долей в 14,5% оказались машины японских производителей, на третьем - корейские (11%).

Помимо самарского региона отечественные автомобили также популярны в Волгоградской, Саратовской и Ульяновской областях, а также в Ставропольском крае.

Самыми непопулярными в Самарской области оказались автомобили из Чехии (1,6% рынка), Великобритании (0,4% рынка) и Италии (0,34%).