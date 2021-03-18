В Самаре в пятый раз пройдет фестиваль «Рок в защиту животных»

Фестиваль "Рок в защиту животных" пройдет в Самаре уже в пятый раз

В Самаре уже в пятый раз пройдет концерт в рамках международного фестиваля «Рок в защиту животных». Он состоится в творческом пространстве «Переход» в субботу, 20 марта.

- Главная цель фестиваля – не просто собрать деньги и корма для приюта «ЗооСпасение», но и обратить внимание самарцев на проблему бездомных животных, которая с каждым годом становится все актуальнее, - говорят организаторы фестиваля. – Мы хотим напомнить жителям города, что жизни домашних и бездомных животных имеет ценность, что они нуждаются в нашей защите и в ответственном отношении. Также хотим напомнить владельцам домашних кошек и собак, что их нужно вовремя стерилизовать, чтобы не допускать бесконтрольного размножения.

В фестивале традиционно примут участие рок-группа «Третье измерение», KREEK CITY и VinnyGreat, а также AWAKE и Julia Fischer.

- Нам особенно приятно участвовать в такого рода движении, потому что для нас важно показать людям, что рок это не только протест, свобода самовыражения или веселый угар, но и музыка, объединяющая людей для свершения добрых поступков и оказания помощи нуждающимся, - подчеркнули музыканты. - И совсем не важно, ходят они на двух ногах, передвигаются в инвалидном кресле или бегают на четырех лапах.

Фестиваль состоится 20 марта, начало в 19.00 в творческом пространстве «Переход» по адресу г.Самара, ул.Стара-Загора, 139.