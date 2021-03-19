Жители целого микрорайона в Самаре остались без тепла и горячей воды 19 марта

Когда аварию устранят, пока не ясно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром, 19 марта 2021 года, в Промышленном районе Самары произошла коммунальная авария, в результате которой жители 7А микрорайона остались без горячей воды и отопления.

- На тепловых сетях произошел прорыв. В настоящее время коммунальные службы устраняют неисправность на водопроводе, - сообщили в диспетчерской службе ПЖРТ Промышленного района.

По словам жильцов, воды и отопления нет не только на улице Стара-Загора, но и в границах улиц - на проспекте Кирова, Воронежской и Московском шоссе.

В настоящее время коммунальщики переводят жилые дома на резервную подачу тепла и ГВС. В коммунальной службе не сообщили, когда авария будет устранена, возможно аварийные работы на месте ЧП продлятся до вечера.