В Самаре на пересечении Металлургов и Советской построят высотку

На Металлурге хотят построить еще одну "свечку" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары вынесла на публичные слушания проект постановления, где сказано о планах строительства высотного здания на Металлурге. Слушания по проекту состоятся с 18 марта по 8 апреля 2021 года.

Согласно документу, под высотную застройку планируется отдать два участка общей площадью 708 квадратных метров. Участки расположены на проспекте Металлургов, 24 и 26. При этом количество парковочных мест на 1 квартиру составит 0,35. Стоит отметить, что по правилам на 1 квартиру дается 1 место для автомобиля.

Информацию можно будет получить в департаменте градостроительства Самары. С 27 марта по 5 апреля в холле 1-го этажа на улице Галактионовская, 132 будет открыта экспозиция информационных материалов по проекту, где посетителей проконсультируют по теме публичных слушаний.

Экспозиция будет работать с понедельника по четверг с 9 до 17 часов, в пятницу с 9 до 16 часов. Суббота и воскресенье – выходные дни.