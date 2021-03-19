Обновленная статистика по коронавирусу в Самарской области на 19 марта 2021 года

Заболевших меньше, смертей больше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Самарской области подтверждено 214 новых случаев коронавируса. Всего за пандемию коронавирусом заболели 53 320 жителей региона.

Из общего числа заболевших, 49 832 пациента успешно справились с опасным вирусом, в том числе диагноз был снят у 247 человек за сутки.

По данным на 19 марта, за минувшие сутки в Самарской области от коронавируса скончались 9 человек. Всего за время пандемии умерло 1 016 жителей Самарской области.