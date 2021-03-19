В Самаре подведут итоги фестиваля детских и молодёжных театральных коллективов «Театральное Приволжье»

Дмитрий Азаров поддержал молодые таланты на одном из выступлений

Жители Самарской области могут присоединиться к онлайн-трансляции подведения итогов фестиваля детских и молодёжных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Объявление победителей состоится 27 марта в 13:00 (по мск) на сайте фестиваля «Театральное Приволжье»: www.театральноеприволжье.рф.

В фестивале «Театральное Приволжье – 2021» приняли участие около 5 тысяч человек из 416 театральных коллективов 14 регионов ПФО. Детские и молодёжные коллективы, победившие в конкурсе, получат гранты на новые постановки. Общий призовой фонд Фестиваля – 900 тысяч рублей. За 1 место победители получат 200 тысяч рублей, 2 место – 150 тысяч рублей, а 3 место – 100 тысяч рублей. Кроме того, победители в номинациях «Лучший режиссёр», «Лучший актёр», «Лучшая актриса» смогут побывать на экскурсиях и увидеть спектакли ведущих театров Москвы.

Учредителями самарского регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье –2021» выступили Правительство Самарской области, администрация муниципального района Нефтегорский при поддержке Министерства культуры и Министерства образования и науки Самарской области.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддерживает финалистов регионального этапа окружного проекта «Театральное Приволжье» и лично присутствовал на показе спектакля студентов самарского института культуры «Аленький цветочек» – одного из победителей регионального этапа прошлого сезона