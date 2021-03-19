На дороги Самары выйдут 500 инспекторов ДПС, чтобы остановить пьяных за рулём

В Сааре проведут рейд "Контроль трезвости" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области, 19 и 20 марта 2021 года пройдут профилактические мероприятия, в которых примут участие около 500 сотрудников ГИБДД. Целью рейда является предупреждение и пресечение правонарушений, которые допускаются водителями в состоянии опьянения.

По данным полицейских, с начала этого года, на дорогах региона было поймано более 1400 нетрезвых водителей. Все они подверглись административному наказанию в виде штрафа и лишения свободы.

Инспекторы ГИБДД по Самарской области призывают водителей не допускать вождение в нетрезвом виде. Кроме того, обращаясь к гражданам, полицейские просят оказывать активную помощь в поимке нетрезвых водителей.

Если вы стали свидетелем того, как пьяный человек садится за руль или уже осуществляет движение, позвоните в полицию по номеру телефона 02 (с мобильного 102), либо в Управление ГИБДД Самарской области по номеру: (846) 333-58-01.

- Активность жителей Самары и гражданская ответственность может спасти чью-то жизнь, - сообщили в ГИБДД.