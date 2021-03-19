В Самаре мужчина угнал автомобиль с помощью эвакуатора

Ранее судимый житель Самары попался на автоугоне Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские полицейские закончили расследование уголовного дела по факту угона автомобиля. Из материалов следует, что у жителя Самары был угнан неисправный автомобиль «ВАЗ-2107», который был припаркован долгое время вдоль дороги на Карла Маркса.

- По словам заявителя, автомобиль был не на ходу, но он периодически проверял сохранность своего транспорта. Когда в один из дней мужчина не нашел свою «Семёрку», он обратился к полицейским, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, поступила информация, что разыскиваемый автомобиль транспортировали с помощью эвакуатора на стоянку, расположенную недалеко от места угона на проспекте Карла Маркса. Информация подтвердилась, а позже удалось установить личность заказчика эвакуатора.

- Им оказался ранее судимый, безработный 34-летний житель Самары. Задержанный не стал отрицать свою вину и рассказал, что намеревался перепродать автомобиль, а вырученные денежные средства потратить на личные нужды, - рассказали полицейские.

Автоугонщику было предъявлено обвинение по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.