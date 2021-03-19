Сверхлегкую оптику для зондирования Земли, разработанную в Самаре, испытают в космосе

Наноспутники запустят в космос на ракете-носителе "Союз-2.1а"

Сверхлегкие оптические системы дистанционного зондирования Земли, разработанные учеными Самарского университета имени Королева, испытают в космосе на борту российских наноспутников Cube SX-HSE и Cube SX Sirius HSE.

Сверхлегкую оптическую систему создали для дистанционного зондирования Земли. В университет ожидают, что на основе подобных наноспутников с компактной оптикой можно будет создавать масштабные орбитальные группировки из сотен подобных космических аппаратов, что позволит вести мониторинг Земли в режиме практически реального времени, оперативно получая изображение необходимого участка земной поверхности.

Полученные снимки могут быть использованы для оперативного отслеживания ситуации с распространением природных пожаров, паводков, для наблюдения за сельскохозяйственными посевами.

В основе системы созданная в университете линза, которая обладает очень малым весом и способна заменить целую систему линз и зеркал.

При производстве линзы на поверхность кварцевого стекла наносят вещество слоем, который в несколько раз тоньше человеческого волоса. На этом слое делают микрорельеф, с помощью которого происходит приближение объекта, а искажению компенсируют компьютерной обработкой. Как отмечают в университете, ранее оптика на основе подобных линз в космосе не использовалась.

Наноспутники запустят 20 марта с космодрома Байконур в составе полезной нагрузки ракеты-носителя "Союз-2.1а".