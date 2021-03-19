Дмитрий Азаров настоял на продлении программы улучшения условий труда работников "АвтоВАЗа"

Программа нацелена на улучшение условий труда на предприятии

"АвтоВАЗ" запускает второй этап программы улучшений условий труда на предприятии, которая действовала на заводе в 2018-2020-м годах.

Президент "АвтоВАЗа" Ив Каракатзанис отметил высокие результаты трехлетней программы, которая стартовала после опроса сотрудников. Были определены 11 ключевых направлений и 588 мероприятий, среди них – улучшение условий труда и отдыха, переоборудование рабочих мест, ремонт зон отдыха, бытовых и технических помещений. Областное правительство поддержало программу, направив не ее реализацию 265 млн рублей.

"Рад тому, что программа будет продолжена, фактически сформирована вновь. Со своей стороны обещаю и в дальнейшем оказывать помощь в реализации этой программы. Мы изыщем возможности из регионального бюджета, поддержим ваши усилия. Мы продолжим всесторонне поддерживать и само предприятие, и коллектив", - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.