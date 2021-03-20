В Сызранском районе в кювет улетела фура с бытовой техникой

Возможно, водитель заснул за рулем Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером 19 марта в Сызранском районе в ДТП попал грузовой автомобиль Volvo с полуприцепом. По неизвестным причинам на 863 км автодороги М-5 «Урал» водитель съехал в правый по ходу движения кювет, где фура опрокинулась.

- На данный момент известно, что фура перевозила бытовую технику из Липецка в город Алма-Ата в Казахстане, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в областной полиции. – При этом водитель права получил всего 3 года назад и ехал на автомобиле без контроля режима сна и отдыха – в тахограф не была вставлена карта.

Вполне вероятно, что мужчина просто заснул за рулем. Так ли это, сейчас выясняют силовики. Водитель в результате ДТП получил травмы и попал в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, процессуальное решение еще не принято. А за управление грузовиком без тахографа на него уже составили протокол, мужчину ждет штраф 3000-5000 рублей.