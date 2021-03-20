Устье Волги вскрылось ото льда: каким будет половодье в 2021 году

Даже если весь снег неожиданно растает за пару дней, в Самарской области подтопить может только пониженные прибрежные участки вдоль рек Фото: Антон СЕНЬКО

В начале марта ото льда вскрылось устье Волги, далее ледостав пойдет по всей реке, но окончательно освободится ото льда она чуть позже. Что ждать от половодья в 2021 году, рассказал директор ФГБУ «Гидрометцентр России» Сергей Борщ, его сотрудники также опубликовали расчеты запасов снега, уровня воды и возможных подтоплений от разлива рек.

К началу марта в бассейне Волги запасов снега на 35 мм больше, чем было в прошлом году (это 113% от нормы), однако это вовсе не значит, что этой весной реки выйдут из берегов. Наоборот, в бассейнах рек Самара, Чапаевка, Большой и Малый Иргизы, увлажненность почвы по итогам осени 2020 года составила всего 50-60% от нормы.

Синоптики говорят, что уровни весеннего половодья в 2021 году будут, вероятнее всего, не выше обычного и даже если неожиданно станет очень тепло и весь снег растает за пару дней, в Самарской области подтопить может только пониженные прибрежные участки вдоль рек Большой Черемшан, Сок, Кондурча, Большой Кинель и Чапаевка.