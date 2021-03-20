Машина всмятку, полыхает огонь: три человека погибли при столкновении легковушки с КамАЗом

По предварительным данным, в ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Сегодня вечером на автодороге «Безенчук-Осинки-Приволжье» произошла авария со смертельным исходом. По предварительным данным, около 4 часов вечера там столкнулись КамАЗ и автомобиль Mitsubishi Lancer. Пока что поступают сведения о трех погибших - это водитель и пассажиры легковушки.

- На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, устанавливаются личности погибших, - сообщили корреспонденту «КП-Самара» в ГУ МВД России по Самарской области.

Есть ли выжившие и какая была дорожная обстановка в месте аварии пока не ясно. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя легкового автомобиля, который выехал на полосу встречного движения. В соцсетях уже появились фотографии последствий аварии: на них полыхает покореженная иномарка.

На месте аварии работают спасатели и полиция. Фото: vk.com/dtp_163

После того, как все обстоятельства ДТП прояснятся, полицейские будут принимать решение о возбуждении уголовного дела.

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