АвтоВАЗ выдвинул двух кандидатов на предварительное голосование «Единой России» в губдуму

На конференции работников АВТОВАЗа озвучили имена первых участников предварительного голосования «Единой России» Фото: предоставлено пресс-службой

АвтоВАЗ озвучил имена кандидатов, которых выбрал коллектив для участия в предварительном голосовании «Единой России» в Самарскую губернскую думу. Оно пройдет с 24 по 30 мая, подать заявки на участие в нем до 29 апреля может любой человек. Далее голосовать будут избиратели – причем как в очной форме, так и при помощи электронного голосования.

АвтоВАЗ в предварительном голосовании представлять будут 2 кандидата. Первый - глава отдела по соцстрахованию Андрей Игнатьев, он же отвечает за профсоюзную «первичку». Второй кандидат – Елена Сазонова, в профсоюзе она отвечает за гендерную политику и культурно-массовую работу.

- Именно в губернской думе решаются вопросы выделения бюджетных средств для реализации задач, которые ставит перед собой наше предприятие. Поэтому и считаем нужным, чтобы в предстоящей избирательной кампании принимали участие заводские представители, - подчеркнул глава профсоюзной организации АвтоВАЗа Сергей Зайцев.

Губернатор Самарской области, он же - секретарь регионального отделения «Единой России» поддержал кандидатов предприятия:

- На заводе очень сильная профсоюзная организация, сплоченный, сильный ответственный коллектив, на который можно положиться в решении самых сложных задач и в самой сложной ситуации, - отметил Дмитрий Азаров.