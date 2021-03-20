За бассейн в Куйбышевском районе власти готовы заплатить 219 млн рублей: что входит в контракт

Подрядчик должен украсить бассейн витражами и благоустроить территорию вокруг Фото: Иван МАКЕЕВ

На сайте госзакупок появился лот под названием «Строительство плавательного бассейна на территории Куйбышевского района г. Самара». Городской бюджет готов выделить на эти цели огромную сумму: начальная цена контракта – 219,2 млн рублей. Вероятность того, что во время аукциона цена контракта снизится, конечно, есть, но вряд ли это приведет к значительной экономии.

Судя по документам, которые выложены к открытом доступе, подрядчик должен не только построить сам бассейн, но и украсить его витражами, позаботиться о водоотведении, наружных инженерных сетях и благоустройстве окружающей территории.

В отдельном документе прописаны требования к рабочим: это должен быть квалифицированный персонал и аттестованные специалисты, полный список со всеми паспортными и контактными данными подрядчик обязан заранее предоставить заказчику.

Взамен власти позаботились заложить в контакт затраты на строительство временных зданий и сооружений для рабочих, пусконаладочные работы, а также разнообразные непредвиденные затраты, в том числе возможное зимнее удорожание.

Заявки на участие в аукционе можно подавать до 8 часов утра 29 марта, в этот же день состоятся собственно торги, по итогам которых выберут «счастливчика», который постоит бассейн для жителей Куйбышевского района Самары.