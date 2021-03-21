Фонтан, мосты и сухой ручей: как преобразится территория возле Фабрики-кухни в Самаре в 2021 году

В здании Фабрики-кухни идут ремонтные работы. Фото: архив "КП"

В Самаре ищут подрядчика, который благоустроит территорию около Фабрики-кухни в границах ул.Ново-Садовой, Луначарского, Автобусного проезда и пр.Масленникова. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок.

На благоустройство территории мэрия Самары готова потратить 149,5 миллионов рублей – такова начальная максимальная цена контракта. За эти деньги подрядчик должен будет уже до конца 2021 года отремонтировать на этой территории дороги, лестницы и тротуары, срубить лишние деревья, смонтировать забор. После благоустройства территория должна преобразиться – здесь появится прогулочная зона с фонтаном, сухим ручьем и двумя деревянными мостами. Также в планах строительство «Бара прикладного творчества» с круглым деревянным столом, и установка крупных светящихся букв «З», «И» и «М». Также на территории обустроят парковочные места для посетителей Третьковской галереи.

Также обновление коснется сквера Борцов революции.