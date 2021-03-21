Диван, чайник и душ: что поместилось в самую маленькую квартиру в Самарской области

На мини-кухне поместились плитка и чайник. Фото: ЦИАН

Названа самая маленькая квартира в Самарской области. Такие данные опубликовал аналитический центр ЦИАН. В агентстве проанализировали предложения рынка аренды ПФО и составили рейтинг самых маленьких квартир, в которые хозяева пытаются найти квартирантов.

Самарская область заняла вторую позицию рейтинга. Речь о «малосемейке» на юге Новокуйбышевска, на ул.Миронова. Общая площадь квартиры – 12 квадратных метров, из них шесть метров занимает комната. На этих шести метрах хозяева умудрились разместить диван, стенку, телевизор с приставкой и холодильник. Остальное – прихожая-кухня с электроплиткой и совмещенный санузел с душем.

Снять такую мини-квартирку можно всего за 4,5 тысяч рублей в месяц без учета коммунальных платежей.