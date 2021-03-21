В Новокуйбышевске женщина с пятилетним мальчиком погибли, провалившись под лед

Тонкий лед стал роковым для двух человек

В Новокуйбышевске 54-летняя женщина и 5-летний мальчик провалились под лед и погибли. Трагедия произошла на льду реки Кривуша около Нефедовского причала. Об этом сообщает поисков-спасательная служба Самарской области.

Все случилось в воскресенье, 21 марта, около половины седьмого вечера. Как рассказали очевидцы, женщина и ребенок не заметили промоину во льду под толстым слоем снега. В результате оба повалились в воду.

- Высокий сугроб и тонкий лед не дали возможность им самостоятельно выбраться из полыньи, - рассказали спасатели. - Для извлечения на берег провалившихся под лед к месту происшествия был направлен Поисково-спасательный отряд Новокуйбышевска. В 19.30 пострадавших доставили до береговой линии и передали сотрудникам полиции.

Спасатели напоминают жителям области об опасности весеннего льда в период резких температурных колебаний.

- При плюсовых температурах лед начинает таять, становится пористым и непрочным. Ночью снег, перемешанный с водой, образует достаточно прочный наст. Но днем лед снова становится рыхлым, - объясняют спасатели. - Лед разрушается от талой воды, скапливающейся на его поверхности. Вода нарушает его структуру и приводит к тому, что лед распадается на отдельные вертикальные куски. И когда на него наступаешь, он уже не затрещит, а неожиданно распадется под ногами. Поэтому воздержитесь от выхода на лед в весенний период.