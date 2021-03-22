В Самарской области ожидается до +5 градусов

В Самарской области будет теплее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в дневные часы на этой неделе установятся плюсовые температуры, сообщают в Приволжском УГМС.

В понедельник, 22 марта, ожидается от +1 до +3 градусов. В последующие дни еще немного потеплеет, во вторник будет до +5 градусов.

В регионе ожидаются осадки, синоптики прогнозируют местами по области мокрый снег.

В ночные часы будет холоднее. По области возможно от -2 до -7 градусов мороза, местами гололедица.

В целом ожидается, что постепенно в регионе будет с каждым днем теплее, сильные морозы не прогнозируются.