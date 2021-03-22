В Самарской области трое погибли в столкновении легковушки и "КамАЗа". Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с тремя погибшими, двое из которых были несовершеннолетние. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ региона.

Авария произошла в субботу, 20 марта. На трассе "Самара-Волгоград-Осинки-Безенчуr" Mitsubishi Lancer врезался в "КамАЗ", выехав на встречную полосу. В результате аварии легковушка оказалась сильна разбита и загорелась. Три человека, которые были в машине, погибли. Водитель "КамАЗа" не пострадал.

Следователи выясняют причины произошедшего, проводятся необходимые экспертизы. Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более человек.