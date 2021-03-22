В Самарской области за два дня поймали 74 пьяных водителя

Полиция в Самарской области ищет пьяных за рулем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области прошли рейды, во время которых ловили пьяных водителей. Рейды прошли 19 и 20 марта, в них участвовали 500 сотрудников Госавтоинспекции.

За два дня сотрудники ГИБДД выявили и привлекли к ответственности 74 водителя, которые ехали нетрезвыми. Из них в отношении пятерых человек возбудили уголовные дела - по факту повторного управления автомобилем в пьяном виде.

В Госавтоинспекции призывают водителей не садиться за руль после застолья и напоминают, что под угрозой может оказаться не только их жизнь и здоровье, но и других участников дорожного движения.

В дальнейшем подобные рейды продолжатся.