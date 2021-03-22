Самарская область заняла 41 место в экологическом рейтинге среди регионов России

Самарская область на 41 месте из 85 по экологии в регионе Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Общероссийская общественная организация "Зеленый патруль" опубликовала очередной "Национальный экологический рейтинг" по итогам зимы 2020 - 2021 годов. Регионы Российской Федерации ранжируются по трем основным группам критериев – Природоохранный индекс, Промышленно-экологический индекс и Социально-экологический индекс. Самарская область в рейтинге стоит на 41 месте.

- Рейтинг отражает актуальное состояние экологии в регионе, так как за основу берутся оперативные данные об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах, - рассказали создатели экологического рейтинга «Зеленый патруль».

За период зимы 2020-2021 в тройку лучших регионов по экологии вошли Тамбовская область, Белгородская область и республика Алтай. А вот аутсайдерами с самой неблагоприятной обстановкой стали Красноярский край, Омская область и Иркутская область. Всего в рейтинге представлены 85 регионов России.