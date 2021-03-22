В Самаре мужчина выпал из окна 5 этажа и остался жив

Врач скорой помощи поднялся по лестнице и осмотрел пострадавшего Фото: ПСО г. Самара

В Красноглинском районе Самары утром, 22 марта, произошло ЧП. Мужчина выпал из окна на 5 этаже и приземлился на козырьке подъезда.

- Около 8 часов утра спасателям поступил вызов на улицу Батайская, 1 в поселке Красная Глинка. Мужчина получил травмы при падении с высоты. Пострадавшего спустили с козырька и передали врачам скорой медицинской помощи, - рассказали КП-Самара спасатели ПСО города Самара.

Напомним, что в начале февраля этого года жителей Самарской области потрясла новость о том, что с балкона 16 этажа выпали две несовершеннолетние девочки. Одна из погибших была успешной моделью, а вторая начинала строить карьеру спортсменки.