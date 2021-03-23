В самоизоляцию самарцы увлеклись танцами и изучали иностранные языки

В пандемию самарцы искали развлечение как для себя, так и для детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре эксперты выяснили, какие новые увлечения появились у горожан за время пандемии, когда многие были вынуждены находиться в самоизоляции.

Как выяснилось, в Самаре количество запросов, связанных с каким-либо увлечением, возросло на 26%. Искали занятия как для себя, так и для детей. Чаще всего самарцы развлекали себя танцами и занятием спортом - количество таких запросов возросло на 52%.

На музыкальных инструментах играть научиться захотели 44% горожан. Также популярны курсы актерского мастерства. Среди опрошенных 14% самарцев захотели изучить иностранные языки.

Средняя цена одного занятия по большинству дисциплин составляет 500 рублей.