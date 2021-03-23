В Самаре у объекта культурного наследия на улице Алексея Толстого рушится башня

Накренившаяся башня представляет угрозу для прохожих Фото: Дмитрий Тараборин

Самарский адвокат Дмитрий Тараборин на своей странице в социальных сетях обратился к мэру Самары Елене Лапушкиной с вопросом о реконструкции разрушающегося здания на улице Алексея Толстого, 30. Одна из башен в доме Субботиной-Мартинсон, который является памятником архитектуры, сильно разрушилась и накренилась.

- Госпожа, Лапушкина! Что вы будете говорить родным, когда эта конструкция рухнет кому-то на голову? Причем под этой башней каждый день стоят экскурсионные группы, - пишет в своем обращении адвокат.

В комментариях к посту Дмитрия Тараборина местные жители посоветовали обращаться не к Лапушкиной, а напрямую к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову через социальные сети.

Дом Субботиной-Мартинсон был когда-то одним из самых красивых зданий города. Здание было построено в середине 19 века, а в начале 20-го века его приобрел почетный гражданин города Субботин. Именно новый владелец дал зданию тот облик, который мы видим сейчас. Архитектором Дома выступил Михаил Квятковский.