Если верить синоптикам, то лето 2021 будет теплым, но не жарким Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС составили вероятностный прогноз средней за месяц температуры воздуха и осадков по Самарской области на лето 2021 года.

Исходя из данных Гидрометеорологического центра России, в июне 2021 года среднесуточная температура воздуха будет держаться в пределах нормы – около 19 градусов тепла. Осадки тоже будут в пределах нормы – 58 мм за месяц.

В середине лета, в июле, вероятностная температура воздуха также будет в пределах нормы и составит в среднем 20,5 градусов. Осадки уменьшатся по сравнению с предыдущим месяцем – около нормы 52 мм осадков в сумме.

В августе 2021 года температура воздуха в Самарской области начнет постепенно снижаться, в среднем до 18,2 градусов тепла, что также соответствует норме. Осадки в Самаре также будут в этот месяц в пределах нормы – 48 мм.

А вот, что касается сентября, то этот месяц обещает быть теплым. Среднеобластная температура воздуха составит 12,4 градусов, что, по прогнозу синоптиков, выше нормы.