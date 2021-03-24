Welcome to Russia: Серж Морж сыграл на балалайке в обнимку с медведем

Самарский блогер показал в видео стереотипы о России Фото: скриншот видео

Самарский блогер Серж Морж (Сергей Трифонов) не перестает удивлять своих зрителей в социальных сетях. Морж известен всей России как человек, поедающий мороженное в -30, сидя на льдине в Волге.

Сейчас весна, снег начинает таять, а лёд на водоемах скоро растает. Сергей Трифонов не отчаивается приближающемуся лету, а придумывает все новые забавные видео для своей страницы в Инстаграм.

В последнем снятом ролике Серж Морж сидит на снегу в обнимку с медведем и играет на балалайке. После традиционной песни, «друзья» кушают кашу деревянной ложкой. Видео-ирония на стереотипы о России собрало за несколько часов почти 30 тысяч просмотров в Инстаграм.

Конечно, не обошлось и без знаменитой традиционной фразы Моржа.

- Welcome to Russia, мать вашу! А вы что делаете, а? – такой фразой самарский блогер заканчивает почти каждое все видео.