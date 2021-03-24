Самарец не смог продать свой автомобиль из-за долгов по штрафам

Продать автомобиль с долгами не получилось Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Самары решил продать свой автомобиль Chevrolet Cruze, но перерегистрировать его он не смог из-за задолженности по штрафам. Мужчине пришлось сначала погасить свой долг, а уже потом продавать иномарку.

Самарец неоднократно нарушал ПДД и не оплачивал штрафы. Судебные приставы возбудили 72 исполнительных производства на общую сумму 56,5 тысяч рублей. Но должник не хотел добровольно оплачивать долг, тогда пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 31 тысячи рублей и постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автомобиля мужчины.

Через некоторое время должник попытался продать свой автомобиль, но сделать это не вышло. Мужчине пришлось сначала оплатить задолженность по штрафам, в том числе сумму исполнительского сбора, а уже потом он смог продать свое транспортное средство.