Самарские хирурги вытащили из тела ребенка стеклянный осколок

Жители Самары называют Дмитрия Быкова - врачом от бога Фото: instagram.com/seredavina.official

В Самарской областной клинической больнице имени Середавина провели уникальную операцию по извлечению инородного тела из организма ребенка. Операция проводилась торакоскопически опытным хирургом Дмитрием Быковым.

- Когда ребёнок поступил к нам, мы выполнили компьютерную томографию и увидели, что осколок достаточно больших размеров, около 9 см. Стекло находилось в печени, пробило диафрагму и остановилось в плевральной полости, - рассказал детский хирург больницы Дмитрий Быков.

Опытные врачи провели малотравматическую операцию меньше, чем за час. Современные технологии позволили обойтись без глубокого вмешательства в детский организм, а вместо некрасивых рубцов, у мальчика остались лишь незаметные три точки.

Сейчас ребенок находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Мама мальчика безмерно благодарна самарским врачам за то, что они спасли её сына.

- Сын чувствует себя хорошо. Мы делаем упражнения для развития диафрагмы. Наш педиатр сказал, что с дыханием все в порядке, - рассказала мама Мария Олеговна.