Дмитрий Азаров предложил чиновникам и депутатам пройти тест на наркотики

Дмитрий Азаров предлагает депутатам и чиновникам пройти тест на наркотики

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров призвал чиновников и депутатов пройти тест на наркозависимость. Такое предложение он озвучил на заседании антинаркотической комиссии, которое прошло 24 марта в региональном правительстве.

На совещании рассказали, что тестирование на наркозависимость является одним из действенных методов контроля. При этом часто специалисты сталкиваются с отказом проводить тест, а если это касается школьников, то часто против выступают родители.

Губернатор предложил подать личный пример и провести тестирование среди представителей органов власти и депутатов. "Давайте всех чиновников областного Правительства протестируем, депутатам губернской думы предложим. Это тоже и пропаганда, и показатель того, что нужно следить, в том числе, и за трудовыми коллективами. Что называется, начнем с себя", - сказал глава региона.

Он ожидает, что такому примеру последуют и другие, а родители, которые не разрешают проводить тестирование детям, изменят свое мнение на этот счет.