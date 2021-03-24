Прокатил инспектора на капоте: в Самарской области пьяный водитель сбил полицейского

Врачи диагностировали у стража порядка травму ноги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 23 марта в Клявлинском районе прямо на глазах у местного начальника ГИБДД сбили его подчиненного. По данным собственных источников «КП-Самара» в правоохранительных органах, инспекторы проверяли улицу Центральную в селе Борискино-Игар, когда увидели автомобиль ВАЗ-2112, который ехал «втемную», то есть без включенных внешних световых приборов.

Водителю дали сигнал остановиться, но тот сделал вид, что ничего не заметил, поехал себе дальше. Прямо у него на пути стоял старший лейтенант полиции, которого автомобилист насадил на капот. Так они и проехали метров 150: водитель – внутри, страж порядка – сверху.

Когда водитель все же остановился и его вытащили из машины, стало очевидно, что тот нетрезв. От медосвидетельствования мужчина отказался. Задержанному 53 года, он нигде официально не работает, ранее не был судим.

Теперь в отношении нарушителя составили протоколы за отказ от медосвидетельствования, невыполнение требования об остановке автомобиля, нарушение правил пользования внешними световыми приборами и управление машиной без установленного законом пакета документов.

Учитывая, что у сбитого старшего лейтенанта полиции врачи диагностировали травму ноги, водителю «светит» еще и уголовное преследование. Впрочем, решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.