Жители «Кошелев-Проекта» пожаловались в прокуратуру на критическую ситуацию с уборкой дорог в Смышляевке

Жители возмущены состоянием дорог

Инициативная группа жителей «Кошелев-Проекта» подготовила обращение к прокурору Самарской области Сергею Берижицкому. Люди устали добираться до своих домов по нечищеным дорогам, а школьникам приходится спешить на уроки прямо по проезжей части, ведь уличные тротуары в снегу по колено. О своей проблеме люди многократно заявляли в социальных сетях, но ситуация лучше не стала.

- Нам объясняют, что средства из областного бюджета на содержание дорог приходят с сильной задержкой: не в начале года, а в середине. Ситуация повторяется вот уже второй год, - говорится в письме.

Со своей проблемой жители обратились к депутату Самарской губернской думы, председателю комитета по строительству Владимиру Кошелеву. Благодаря депутатским запросам инициативной группе стало известно, что еще в 2019 году администрация Волжского района проинформировала региональный минтранс о том, что на содержание дорог общего пользования и внутриквартальных проездов в Смышляевке, за которые отвечают муниципальные власти, не хватает средств в объеме 88 млн рублей. Вопрос о предоставления субсидий на эти цели решился в феврале- марте 2020 года.

- Получается, содержание дорог в зимний период начала 2020 года не было обеспечено финансированием. Как следует из данных Единой информационной системы в сфере закупок, муниципальный контракт на содержание местных дорог был заключен администрацией Смышляевки только в мае 2020 года с единственным участником аукциона. По отчетным документам подрядчику было выплачено 89 861 806,52 рубля. Получается, что расчет администрации Волжского района о потребности 88 млн рублей на содержание дорог с января по декабрь 2020 года был взят в полном объеме, несмотря на то, что контракт был заключен только в мае 2020 года, и зимний период начала 2020 года в предмет контракта не вошел, - отмечают активные жители. - Срок действия контракта закончился 31.12.2020 года. Таким образом, начиная с января 2021 года содержание дорог в нашем районе должным образом не осуществляется. Необходимые средства на 2021 год не предусмотрены.

Эти факты и стали поводом обратиться в прокуратуру с просьбой провести проверку и принять меры.

Кроме того, депутат Самарской губернской думы Владимир Кошелев записал видео обращение министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивану Пивкину, чтобы наглядно продемонстрировать ситуацию в Смышляевке. К сожалению, ни ответа, ни конкретных действий, со стороны регионального министерства транспорта не последовало.