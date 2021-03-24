На улице Арцыбушевской в Самаре появится новая разметка

Новая разметка появится на трамвайных остановках

В Самаре у трамвайных остановок на улице Арцыбушевской появится новая разметка. Об этом говорится в сообщении городского департамента транспорта.

Новая разметка желтого цвета призвана обозначить места трамвайных остановок в тех случаях, если рельсы находятся на середине проезжей части.

Как отметили в дептрансе, новая разметка учтена в проектах ремонта улицы Арцыбушевской. В дальнейшем она может появится и в других местах.

Напомним, что водители обязаны пропускать пассажиров, которые выходят из трамвая, или идут к нему от остановки.