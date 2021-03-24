Крупная авария с погибшими произошла около Фрунзенского моста в Самаре. Фото - МЧС России по Самарской области

В среду вечером, 24 марта, в Самаре произошло ДТП, в котором погибли несколько человек.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, около Фрунзенского моста в аварию попала легковушка Volkswagen Polo. Сообщение об аварии в МЧС поступило в 22:04.

Прибывшие на место спасатели извлекали пострадавших из сильно разбитого автомобиля при помощи специального инструмента. Сообщается о нескольких погибших, по предварительным данным, трое погибли.

Пострадавшие, которые выжили в аварии, доставлены в больницу. Причины аварии устанавливаются правоохранительными органами.