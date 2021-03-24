Три человека погибли в столкновении скорой помощи и автомобиля каршеринга в Самаре

Три человека погибли в легковом автомобиле. Фото - ДТП 163 Самара

В Самаре три человека погибли в столкновении скорой помощи и автомобиля каршеринга, говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла в среду вечером, 24 марта. По данным полиции, примерно в 22:20 около Фрунзенского моста автомобиль каршеринга врезался в стоящую машину скорой помощи, а затем влетел в дорожное ограждение.

По предварительным данным, водитель каршерингового автомобиля, а также два его пассажира погибли. Еще двое из легковушки были доставлены в больницу. Ранее сообщалось, что пострадавших из разбитого автомобиля доставали при помощи специального инструмента.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются подробности произошедшего.