В Самарской области много желающих пройти вакцинацию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области прививку от коронавируса сделал 100-тысячный житель региона. Им стал 55-летний инженер-электроник Андрей Смаль, говорится в сообщении регионального правительства.

- Как себя чувствовал? Да вы знаете, великолепно. Так, легкая сонливость была первый-второй день - ну, может быть, погода повлияла. Я инженер-электроник, работаю, занимаюсь ремонтом и обслуживанием оборудования. Мне 55 лет. Первой в моем окружении привилась жена, еще начальник отдела, а я через неделю после них, - рассказал Андрей Смаль.

Записаться на прививку можно через Госуслуги или по телефону в поликлиники, где прикреплены по полису ОМС. Вакцинация бесплатная и добровольная, при отсутствии вакцины желающих запишут в лист ожидания, а когда она появится, прививку им сделают одним из первых.

В прошедшие сутки в Самарской области нашли 199 новых заразившихся, умерло еще шесть заболевших.