Грузовик столкнулся с двумя автомобилями под Самарой, есть погибший

Полицейские выясняют причины столкновения грузовика, внедорожника и легковушки под Самарой. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

Грузовик столкнулся с двумя автомобилями в Красноярском районе, один человек погиб, сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла утром в четверг, 25 марта. Примерно в 8:00 на 5,5 км дороги «Обводная Самары» у грузовика занесло полуприцеп, в результате чего с большегрузом столкнулись внедорожник Toyota Land Cruiser Prado и легковушка Volkswagen Polo.

По данным полиции, пассажир внедорожника скончался на месте происшествия, водитель и еще один пассажир госпитализированы. Сотрудники полиции на месте выясняют причин произошедшего.

Ранее в Самаре в столкновении каршерингового автомобиля и скорой помощи погибли три человека.