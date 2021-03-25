В Самаре утвердили документы по планировке территории для станции метро «Самарской»

Проект готов, но денег на строительство пока нет Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре утвердили скорректированные документы по планировке территории, необходимые для строительства новой станции метрополитена – «Самарской». Опубликовано соответствующее распоряжение регионального правительства. Документы касаются не только возведения самой станции, но и перегона от «Алабинской» до «Самарской»

Напомним, проект новой станции метро уже готов и проходит госэкспертизу на его разработку региональные власти потратили более 30 млн рублей.

По предварительным расчетам, предельная стоимость строительства «Самарской» не должна превышать 6,7 млрд рублей. Сейчас тоннели доходят до ул. Полевой, строить остальное собираются частично открытым способом – под землей будут проходить только место пересечения с трамвайными путями. Открытым способом будут строить и вестибюль «Самарской» на ул. Ярмарочной.

Как рассказывал в эфире радио «Комсомольская правда» гендиректор «ВТС-Метро» Сергей Натальчук, «Самарскую» реально построить за 2,5-3 года. Правда, только при условии достаточного финансирования и одновременной работы нескольких бригад на разных участках.

Однако в облбюджете на 2021-2023 гг. средств на эти цели не предусмотрено.

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