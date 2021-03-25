В Самаре в Волгаре в жилом доме взорвался газовый баллон

Пожарные выезжали в Волгарь, где взорвался газовый баллон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в 17-этажном доме в Волгаре взорвался газовый баллон, в квартирах выбило стекла.

Сообщение в МЧС поступило в четверг утром, 25 марта. На верхнем этаже высотного дома на Осетинской, 2 произошла разгерметизация газового баллона с углекислотой, который находился на балконе одной из квартир.

По данным МЧС, в результате произошедшего несущие конструкции дома не пострадали, повреждены стекла на площади 18 кв. метров. Эвакуация не потребовалась, погибших и пострадавших в результате происшествия не было.