Причина ДТП с тремя погибшими в Самаре 24 марта 2021: водитель не справился с управлением

В аварии около Фрунзенского моста в Самаре погибли три человека. Фото - ГУ МЧС России по Самарской области

В полиции назвали причину ДТП с каршеринговым автомобилем и скорой помощью в Самаре, в котором погибли три человека.

Авария произошла в среду, 24 марта. Около Фрунзенского моста легковой автомобиль Volkswagen врезался в карету скорой помощи. В результате аварии погибли три человека в легковушке, еще двое получили травмы. Кроме того, пострадал водитель скорой помощи. Установлены личности погибших, им было от 19 до 21 года.

По данным полиции, авария произошла из-за того, что водитель легковушки не справился с управлением, не выбрав безопасную скорость движения. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее появилось видео последствий ДТП.

Кроме того, утром в четверг под Самарой столкнулись грузовик, внедорожник и легковушка. В результате погиб один человек.