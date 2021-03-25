В Самарской области пьяный автомобилист переехал ногу полицейскому

Медики диагностировали у лейтенанта полиции ушибы грудной клетки, а также травмы руки и обеих ног. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стрельбой во ВАЗовской «четырнадцатой» закончилось в Ставропольском районе задержание пьяного водителя. Любитель езды под градусом цел и невредим, а одному из полицейских, которые проводили задержание, потребовалась помощь медиков.

Как рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах, ЧП произошло 23 марта в селе Выселки. Около 11 часов вечера двое полицейских обратили внимание на ВАЗ-2114, который очень странно ехал по дороге: машина то и дело меняла траекторию движения, будто водитель то и дело объезжал невидимые ямы.

Полицейские проследовали за странно виляющей машиной прямо до ближайшего супермаркета. Водитель, видимо, ехал туда за «добавкой», но, увидев, полицейских, решил, что надежнее будет уехать. При этом колесом он наехал на ногу одного из стражей порядка, после чего его коллега был вынужден дать один предупредительный выстрел, а потом еще три – по колесу автомобиля.

Водитель, услышав выстрелы, испугался, поддал газу, но далеко уехать не смог и был задержан. В руки полицейских попал старый знакомый: 38-летний Ринат К. уже имеет судимости за участие в незаконном обороте наркотиков и неоднократное управление автомобилем в нетрезвом виде.

Сидя за рулем «четырнадцатой», Ринат упорно отрицал тот факт, что куда-либо ехал и пытался убедить полицейских, что события последних 10 минут им привиделись. Ну и, естественно, по мнению мужчины, он не был пьян.

Стражи порядка чарам убеждения не поддались, на Рината К. собрали материалы проверки, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел за пьяную езду и наезд на полицейского.

Медики диагностировали у лейтенанта полиции ушибы грудной клетки, а также травмы руки и обеих ног.