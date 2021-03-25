В Самарской области увеличат количество патрульных экипажей ГИБДД

Усиленные экипажи ДПС будут выявлять грубых нарушителей ПДД Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 25 марта 2021 года ежедневно на дороги Самарской области будет выходить усиленный личный состав ГИБДД для выявления грубых нарушений на автодорогах региона. Такое поручение дал губернатор Дмитрий Азаров и руководитель ГУ МВД по Самарской области Александр Винников.

- Количество ДТП остается на уровне прошлых лет, однако наблюдается гибель в авариях двух и более человек. Водители пренебрегают правилами движения и превышают скорость, совершают обгон в запрещённых местах. Кроме того, среди частых причин аварий – алкогольное опьянение водителя, который рискует не только своей жизнью, но и своих пассажиров, всех участников движения, - отметили в областном ГИБДД.

Кроме ежедневного усиленного патрулирования, каждую неделю с пятницы по понедельник по всей области будут проходить рейды на выявление грубых нарушений, которые способствуют увеличению аварий. Для этого также будут привлекать сотрудников, которые обычно не занимаются дорожно-патрульной службой, так называемых кабинетных сотрудников.